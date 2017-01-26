Ocaklar söndürüyor

Yeşilay, dünyada 8 milyon kişinin bağımlısı olduğu sanal kumara karşı uyarıyor. Sanal kumar oynayanlar, evlerinde, işyerlerinde ve internet bağlantısının olduğu herhangi bir yerde rahatlıkla oyun oynayabildikleri için hızla bağımlılık seviyesine ulaşabiliyor ve kendilerini kontrol etmekte zorlanıyorlar. İnternet üzerinden bahis siteleri aracılığıyla oynanabilen sanal kumar, bir süre sonra kurtulmanın kolay olmadığı bir bağımlılık haline gelebiliyor. Uzmanlar, aile ve arkadaşlardan destek almanın bu bağımlılıktan kurtulmak için en etkili yollardan biri olduğunu belirtiyor. Madde bağımlılığının aksine, sanal kumar bağımlılığının daha az fiziksel belirtisi olduğunu ve daha dikkatli davranmak gerektiğini söyleyen uzmanlar, sanal kumar bağımlılarının da, tıpkı diğer maddelere bağımlı olan kişiler gibi ruh halinde değişim, konsantre olamamak, depresif davranma, kontrol kaybı gibi belirtiler gösterdiğini belirtiyorlar.

AFYON GİBİ BAĞLIYOR

Tüketiciler Birliği Konya Şubesi Başkanı Mustafa Dinç, sanal kumarın kişileri bir afyon gibi bağladığını belirterek, “Bu iş eskiden masa başında yapılıyordu. Şimdi bilgisayar başında internetten yapılıyor. Eskiden de ailelerin ocağını söndürüyordu şimdi de söndürüyor” dedi. Sanal kumarın internet üzerinden olduğu kadar televizyonlar ve radyo üzerinden de yapıldığına işaret eden Dinç, “Özellikle çocukların sanal kumardan korunması lazım. Oyun sitelerinde kumar linkleri var. Kredi kartı bilgileri kaptırıldığı zaman zaten ipin ucu kaçıyor. Aileler bu tür zararlı sitelerin zararlarından korunmak için bilgisayarlarına aile koruma paketleri yükleyebilir. Bu konuda internet servis sağlayıcınızdan yardım isteyebilirsiniz.” ifadelerine yer verdi.

BAHİS SİTELERİNE ENGEL KONULMALI

Çok çeşitli bahis oyununun olduğunu söyleyen Dinç, sözlerine şöyle devam etti: “Her türlü yarış, futbol, at yarışı, gibi oyunlardan sınırsız miktarda bahis çıkartıyorlar. Web sitelerine verilen bahis reklamlarının engellenmesi lazım. Bahis sitelerinin çoğunluğu yabancı kaynaklı. Çünkü ülkemizde yasak. Kıbrıs – İngiltere merkezli olan bu bahis siteleri vatandaşı ağına düşürmek için çeşitli oyunlar oynuyor. Deneme sürümü diyor, sonra kredi kartı bilgilerini bir şekilde alıyorlar. Yetkililerin bahis reklamı yayınlayan sitelere yaptırım için engel koyması lazım. Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) çeşitli filtrelerle bu tür siteleri engelleme imkanı var. Serbest piyasa denilip vatandaşı mağdur edecek girişimlere izin verilmemesi lazım. Devlet tüketiciyi koruması lazım. Türksat üzerinden pek çok kanalda bahis reklamları yayınlanıyor. Kanal kapattık diyorlar fakat ertesi gün bir kanal daha açılıyor. Bu konuda hassas düşün bir yönetim yok maalesef.”

YAKINLARINIZDAN YARDIM ALIN

Yeşilay Dergisi de Ocak sayısında sanal kumar bağımlılığını ele aldı. Sanal kumar, ağır maddi kayıpların yanı sıra aile, iş veya eğitim hayatında sorunlar yaşanmasına neden oluyor. Sanal kumar müşterilerinin yüzde 50’den fazlasının eğitimli, orta-üst düzey bir profesyonel geçmişe sahip kişiler olduğunu belirten uzmanlar, bağımlılığın etkisi altında olan kişinin aile içi ilişkilerinin büyük darbe aldığını belirtiyor. Sanal kumar bağımlılığından kurtulmak için, kişinin öncelikle bir sorunu olduğunu kabul etmesi gerektiğini ve bu süreçte aileye önemli görevler düştüğünü hatırlatan uzmanlar şu bilgileri veriyor: “Sorununuz olduğunu kabul ettiğinizde, her bağımlılıkta olduğu gibi beyninizin bir tarafı mantıklı davranacak ve kumarın hayatınızı mahvettiğini size hatırlatacak. Bağımlılık tedavilerinde önce aileye, sonrasında da arkadaş desteğine ihtiyaç var. Sanal kumar bağımlısı olduğunuzu ailenize ve arkadaşlarınıza söyleyip yardım istediğinizde bu bağımlılıktan kurtulmanız için sizi teşvik edeceklerdir. Sanal kumar bağımlılığından kurtulmanın en önemli adımlarından biri, üye olunan bahis sitelerine erişimi engellemek, üyelikleri iptal etmekten geçiyor. Sanal kumarhanelerin en büyük riski kullanıcılara ücretsiz deneme sürümünü sunmaları.” Bağımlı kişilerin, bütçelerinin kontrolünü 4 hafta gibi bir süre güvendikleri birine bırakmalarını öneren uzmanlar, “Bunu acizlik olarak görmeyin. Banka hesabınız veya kredi kartınızın kontrolünü bir başkasına vermek, omuzlarınızdan büyük bir yükü kaldıracak ve sizi sanal kumardan uzak tutacaktır” diyor.

HÂLİD ŞEN merhabahaber.com