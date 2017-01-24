Nişanlı çifti ailesi cenazede de ayırmadı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşadıkları tartışma sırasında ayaklarının kayması sonucu yaklaşık 100 metre yükseklikteki uçurumdan düşerek feci şekilde can veren nişanlı çifti, aileleri cenazede de ayırmadı.

Ankara'da bir elektrik dağıtım firmasında müdür yardımcısı olarak görev yapan Zeynep Nida Sözeri (32) ile Kdz. Ereğli ilçesinde bir asansör firmasının sahibi olan Özgür Özakın (32), yaklaşık 1 yıl kadar önce tanıştılar. Daha önce birer evlilik yapan ve boşanan çift kendi aralarında nişanlandılar. İddiaya göre Zeynep Nida Sözeri, dün akşam saatlerinde ilçeye gelerek Özgür Özakın ile evde buluştu. Ancak çift evde bilinmeyen bir nedenle tartışınca Zeynep Nida Sözeri evden ayrılıp aracıyla uzaklaştı. Nişanlısını telefonla arayıp ulaşamayınca endişeye kapılan Özgür Özakın, arkadaşı Özgü Akşit'ten yardım istedi. Özgü Akşit'in telefonla ulaştığı Zeynep Nida Sözeri'nin Köseağzı mevkisinde olduğunu öğrenen Özakın, hemen nişanlısının yanına gitti. Genç çift burada da tartışmaya devam edince, yol kenarındaki bariyerlerden atlayıp uçurumun kenarında konuşmak istedi. Bu sırada Zeynep Nida'nın ayağı kaydı ve onu tutmak isteyen nişanlısı Özgür Özakın ile birlikte yaklaşık 100 metre yüksekten deniz kenarındaki kayalıklara düşerek feci şekilde can verdiler.

Arkadaşlarının düştüğünü gören Özgü Akşit'in çığlık atarak yardım istemesi üzerine Köseağzı Plajı işletmecisi Nazım Tıngaz yaptığı araştırmada genç çiftin cansız bedenlerini buldu.

Daha önceki evliliğinden 2 çocuğu bulunan Özgür Özakın ile Zeynep Nida Sözeri için bugün Bozhane Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Özakın ve Sözeri aileleri kendi aralarında konuşarak, nişanlı çiftin birlikte defnedilmesi kararına vardı. Cenaze töreninde alınan helalliğin ardından önce Zeynep Nida Sözeri, ardından Özgür Özakın'ın cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sonrası Zeynep Nida Sözeri'nin yakınları tabuta sarılarak ağladı. Bu yaza ikinci evliliklerine hazırlanan nişanlı çiftin cenazeleri de şehir mezarlığında yan yana defnedildi.