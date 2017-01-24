Nişanlı çift birlikte ölüme gitti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tartışma yaşayan nişanlı çift yaklaşık 100 metre yükseklikteki uçurumdan düşerek feci şekilde can verdi. Acı haber üzerine olay yerine gelen nişanlı çiftin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olay ilçeye bağlı Köseağzı Plajı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre ilçede esnaflık yapan Özgür Özakın (32) evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı Zeynep Nida Sözeri ile tartışarak aracıyla uzaklaştı. Nişanlısını kendi aracıyla takip eden Zeynep Nida Sözeri Köseağzı mevkisine gelerek yeniden konuşmak istedi. Uçurumun kenarında tartışan nişanlı çift dengesini kaybederek yaklaşık 100 metre yükseklikten deniz kenarındaki kayaların üzerine düşerek feci şekilde can verdi. Zeynep Nida Sözeri'nin birlikte geldiği arkadaşı Ö.A.'nın çığlıkları üzerine dışarı çıkan Köseağzı Plajı işletmecisi Nazım Tıngaz, nişanlı çiftin cansız bedenlerini görünce durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları incelemede nişanlı çiftin öldüğünü belirledi. Nöbetçi Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Özakın ve Sözeri çiftinin cansız bedebleri Kdz. Ereğli Belediyesi cenaze aracına taşındı. Çiftin tabutlarına sarılarak gözyaşlarına boğulan baba Metin Özakın'ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri nişanlı çiftin olay yerine geldikleri iki ayrı otomobilde de detaylı inceleme yaptı.

Yaşanan acı olayla ilgili olarak gazetecilere açıklama yapan piknik alanı işletmecisi Nazım Tıngaz, sesler üzerine dışarı çıktığını ve daha sonra çifti gördüğünü anlattı. Tıngaz konuşmasında "Bir bağırma sesi duydum. Dışarıya çıktım. Bir bayan bağırıyordu yukarıdan. Hanıma söyledim. Dışarıya çıktım. Baktım yukarıda iki tane ışık yanıyor. İki tane araba var. Bayana bir şey mi var diye seslendim. Özgür diye bağırıyordu. Bana aşağılara bakar mısın dedi. Aşağıya bakarken arkadaşlara denk geldim. Emniyete haber verdim. Allah rahmet eylesin" dedi.

Polisin olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.