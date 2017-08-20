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Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu oldu

Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile 22 ilin emniyet müdürü değişirken, Niğde Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi...

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Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile 22 ilin emniyet müdürü değişirken, Niğde Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Salim Cebeloğlu getirildi. Niğde Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ise Edirne'ye tayin edildi.

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