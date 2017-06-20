News PDR Grubundan 150 öğrenciye bayram hediyesi

News PDR Grubu tarafından Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki 150 öğrenciye bayramlık hediye edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kurulan ve gönüllülük esasına göre hareket eden eğitim ve araştırma grubu olan News PDR Grubu, topladıkları yardımlarla Şemdinli'ye bağlı Günyazı Köyü İlkokulu öğrencilerini sevindirdi. Bayram öncesi hediye edilen giyim, ayakkabı, kırtasiye malzemeleri ve oyuncakları alan öğrenciler, büyük mutluluk yaşadı.

Şemdinli İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Akdeniz de, yapılan yardımlardan dolayı News PDR Grubuna plaket verdi.