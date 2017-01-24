Nevşehir’de temizlik işçileri eylem yaptı

Nevşehir Belediyesi'nde taşeron temizlik işçileri, 3 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı.

Nevşehir Belediyesi'nde taşeron firmaya bağlı çalışan 140 temizlik işçisi 3 aydır maaş alamadıklarını öne sürerek eylem yaptı. "İşçiyiz Haklıyız, Hakkımızı İsteriz" sloganları atarak yaklaşık bir saat boyunca eylem yapan temizlik işçilerinden Ersin Ören, "Kimde suç kimde kabahat onu bilmiyoruz. Ama şu an biz mağdur durumdayız. Üç aydır maaş alamıyoruz. Sıkıntımız büyük. Evimize ekmek alamıyoruz o derece sıkıntılıyız" diye konuştu.