Nevşehir’de öğretmenlerin diplomaları incelendi

Nevşehir'de 15 Temmuz tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde görev yapan öğretmenlerin diplomalarının incelendiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü tarafından yapılan darbe girişiminin ardından eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın sahte diplomalı öğretmenlerin görev yaptığı konusunda yapılan tespitler sonrasında il genelinde görev yapan öğretmenlerin diplomaları incelendi. Yapılan incelemeler sonrasında ise bugüne kadar Nevşehir'de 21 Ocak 2016 tarihinde 1 öğretmeninin sahte diploma ile öğretmenlik görevi yaptığını ve bu kişinin de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevden alındığı öğrenildi.

Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ise yaptığı açıklamada 15 Temmuz tarihinde FETÖ/PDY terör örgütü tarafından yapılan darbe girişimi sonrasında il genelinde görev yapan öğretmenlerin diplomalarının incelendiğinin ve diplomalarının bilgilerinin Milli Eğitim Bakanlığına iletildiğini söyledi.