Nevşehir’de FETÖ’dan 3 asker tutuklandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet yapılanması soruşturması kapsamında 3 asker tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında ByLock kullandığı iddiası ile gözaltına alınan astsubaylar Yunus I., Selim D. ve Yarbay Zekeriya E. tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca haklarında soruşturma başlatılan astsubaylar Yunus I., Selim D. ve yarbay Zekeriya E. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Nevşehir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, yapılan sorgulama neticesinde Nevşehir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ayrı ayrı tutuklanmışlardır" denildi.