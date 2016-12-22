Nevşehir’de 25 Aralık Pazar günü elektrik kesintisi uygulanacak

MEDAŞ Nevşehir 2 işletme sorumluluk alanı içerisinde yer alan bölgelerde yapılacak çalışmalar nedeniyle 25 Aralık Pazar günü Nevşehir'de programlı elektrik kesintisi yaşanacak.

Edinilen bilgilere göre Nevşehir merkez Türbe İM2de yapılacak olan fiziki irtibat ve izolasyon nedeni ile, Hükümet Konağı, Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir Valiliği, Ordu evi, Nevşehir SGK Müdürlüğü, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi, eski adliye sarayı, Turizm meslek lisesi, Halk Eğitim Merkezi, JAKEM köpek barınağı su deposu, 350 Evler mahallesi, Emek mahallesi, Herikli, Bahçelievler ve Hacı Rüştü Mahallesinin tamamı, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Necdet Ersan caddesi, Afet caddesi, Mimar Sinan caddesinin bir kısmı, Sulusaray, Çat ve Nar kasabalarının tamamında 25 Aralık Pazar günü saat 10.00 ila 15.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacağı öğrenildi.