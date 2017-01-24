Nevşehir Birlik Vakfı’nın tanıtım toplantısı

Nevşehirspor Kulüp Başkanı ve Birlik Vakfı Nevşehir Şubesi Başkanı Muzaffer Leblebici, vakfın şubesinin açılışı dolayısıyla yemek verdi.

Birlik Vakfı Nevşehir Şubesi tanıtım toplantısına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Ziyaddin Cavlak, Birlik Vakfı Nevşehir Şube Başkanı Muzaffer Leblebici, ilçe ve belde belediye başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

Birlik Vakfı Nevşehir Şubesi tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, "Birlik Vakfı Nevşehir Şubemiz, hemşerilerimize ve ülkemize hayırlı olsun. Vakit, Birlik olma vaktidir. Büyüyen Nevşehir Güçlü Türkiye için tüm Nevşehir olarak el ele gönül gönüle çalışacağız. Birlik Vakfı Nevşehir Şube Başkanı olarak atanan Muzaffer Leblebici'ye ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza başarılar dilerim. Vakıf medeniyetinin güzide şehri Nevşehir'imize değer katmak için hepimiz çalışacağız. Cumhurbaşkanlığı sistemi ve yeni anayasa güçlü Türkiye'nin önünü açacaktır. Bizler Türkiye sevdalısıyız. Milletimizin birlik ve huzur içinde kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak için vakit "Birlik Vakti'dir" diye konuştu.

Birlik Vakfı Başkanı Muzaffer Leblebici ise, "Birlik Vakfı 29 Mayıs 1985 tarihinde "geleceğin teminatı olan insanımızın inançlı, vatansever, kültürlü, ilmi seviyesi yüksek, çağdaş, bilimsel ve teknolojik bilgilere sahip birer şahsiyet olmalarını sağlamak ve milletimizin birlik ve huzur içinde gelişmesine katkıda bulunmak" gayesi ile kurulmuştur ve merkezi İstanbul'dur.

Kurulduğu günden itibaren de kuruluş gayesine uygun çalışmalarını sürdürmektedir. Birlik Vakfı geçmişinden gelen birikim ve yeni bir aşkla "güçlü bir Türkiye" için çalışmaktadır. İslam ve Osmanlı medeniyetini en iyi şekilde yaşayan Nevşehirli hemşerilerim ve şahsım adına, kuruluşu köklü temellere dayanan Birlik Vakfı'mızın Nevşehir şubesini şehrimize kazandırmak için desteklerini esirgemeyen Birlik Vakfı Nevşehir Şubesi onursal başkanımız Sayın Mustafa Açıkgöz'e şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum. İlimizdeki sivil toplum kuruluşlarımızla, mülki amirlerimizle, siyasilerimizle, İl başkanlığımızla birlikte yürüyeceğimiz ve her daim birlikte çalışacağımız bu kutlu yolda tek gayemiz vakfımızın amaçları doğrultusunda Nevşehir'e hizmet etmek ve değer katmaktır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli demokratik adımlarından olan "Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi" referandum sürecinde gece gündüz demeden milletimizin bekası ve aydınlık geleceği için dava arkadaşlarımla el ele gönül gönüle çalışacağımızı belirtmek isterim. Bizlerde bu süreçte, üzerimize düşen görevlerimizi yerine getirmeyi milletimizin ve Devletimizin yanında olmayı vicdani bir borç biliyoruz. Bu nedenle dava arkadaşlarımızla hep birlikte bir sivil toplum kuruluşu olarak, Nevşehir'imiz için maddi manevi değerleri geliştirmek için çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz" dedi.

Birlik Vakfı Nevşehir Şube Başkanı Muzaffer Leblebici konuşmasının ardından ise Birlik Vakfı Nevşehir Şubesi yönetim kurulunu toplantıya katılanlara tanıttı. Birlik Vakfı Nevşehir Şube başkanlığı yönetimi Muzaffer Leblebici başkanlığında Mehmet Cingil, Mehmet Yalçın, Gürbüz Dinç, Nurullah Üzer, Ali İnce, Cengiz Hiçyılmaz ve Ömer Taşçı'dan oluştu.