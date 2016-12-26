Konya-2 °C

  1. HABERLER

  2. 3. SAYFA

  3. NEÜ'de eğitime kar engeli
NEÜ'de eğitime kar engeli

NEÜ'de eğitime kar engeli

Yoğun kar yağışı nedeniyle Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde eğitime bir gün ara verildi.

A+A-

Yoğun kar yağışı nedeniyle Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde eğitime bir gün ara verildi. NEÜ Rektörlüğü'nden şu açıklama yapıldı: "Hava muhalefeti nedeniyle 27 Aralık Salı günü tüm yerleşkelerimizde (Seydişehir ve Ereğli de dahil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir. Not: Engelli ve hamile akademik- idari personelimiz de idari izinlidir."

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.