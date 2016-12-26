NEÜ'de eğitime kar engeli

Yoğun kar yağışı nedeniyle Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde eğitime bir gün ara verildi. NEÜ Rektörlüğü'nden şu açıklama yapıldı: "Hava muhalefeti nedeniyle 27 Aralık Salı günü tüm yerleşkelerimizde (Seydişehir ve Ereğli de dahil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir. Not: Engelli ve hamile akademik- idari personelimiz de idari izinlidir."