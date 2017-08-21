Nazilli’nin basketçi kızlarında hedef 1. Lig

Nazilli Belediyespor Bayan Basketbol takımı Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret etti. Alıcık Nazilli Belediyespor bünyesine bağlı olarak oluşturulan Bayan Basketbol takımı oyuncuları ile tanıştı.

Nazilli Belediyespor Bayan Basketbol Takımı oyuncuları Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı ziyaret etti. Ziyarette Nazilli Belediyespor İdari Menajeri Taner Karataş, Takım Koordinatörü Utku Duru, Antrenör Çağrı Çelik ve basketbolcular yer aldı. Nazilli Belediyespor bünyesinde oluşturulan büyük bayanlar basketbol takımının oyuncuları ve antrenörü Çağrı Çelik ile tanışan Belediye Başkanı Haluk Alıcık, kızların spor yapmasını çok önemsediğini, kendisinin de üç kızı olduğunu ve voleybol oynadıklarını basketbolculara anlattı.

Sporcuları makamında ağırlayan Alıcık samimi sohbet sırasında hedeflerini şampiyonluk olarak belirleyen kızlara güvendiğini ifade etti. Başkan Alıcık önümüzdeki sezonda başarılı bir lig çıkaracaklarına inandığı takıma her türlü desteği verecekleri belirtti. Özellikle il dışından transfer edilen sporcular ilk kez tanıştıkları Nazilli Belediyespor'un da Onursal Başkanı olan Başkan Alıcık'ın samimi konuşmalarından etkilendiklerini belirtirlerken bu sezon Nazilli'ye şampiyonluk getireceklerinin sözünü verdiler.

Ziyarette takım günde çift antrenman ile sezon öncesi çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Belediyespor amatör şubeler koordinatörü Utku Duru bu arada transferlerin de sürdüğünü belirterek; "Önceki gün ilçeye tecrübeli pivot Yasemin Atınç geldi ve kampa katıldı. Önceki yıllarda oynadıkları takımlarda etkili olmuş tecrübeli oyuncularla Nazillili gençleri harmanlayarak güzel bir ekip oluşturduk. Bu sezon takımımızdan güzel sonuçlar bekliyoruz" dedi.