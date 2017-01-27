Nazilli, Amedspor maçı öncesi moral depoladı

Amedspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Nazilli Belediyespor, düzenlenen birlik ve beraberlik etkinliğinde moral depoladı.

Organize edilen programda Nazilli Belediyespor yöneticileri, teknik ekipn ve futbolcular akşam yemeğinde buluştu. Birlikte güzel bir akşam geçiren futbolcular, moral depoladı.

Teknik Direktör Ahmet Kazım Ertem, yemek sonunda yaptığı açıklamada; "Oyuncularımız bu hafta çok yoğun bir şekilde çalışarak Amedspor maçına hazırlandılar. Bu haftaki maçımıza yüksek moralli gidiyoruz bu maç bizim için çok önemli. İnşallah bizde Pazar günü oynanacak olan karşılaşmadan puan veya puanlar alarak Nazilli'ye döneriz" dedi.