Nata Vega’da 6.yıl kutlaması

Geniş ve farklı mimarisi ile Ankara'da en yoğun Alışveriş Merkezi olan Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezi çalışanlarına 6. yıldönümüne özel sürprizler yaptı.

Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezi, 6. yılını özel sürprizlerle kutladı. Ana alanda kurulan canlı müzik performansı ile birlikte dev pastayı mağaza ve yönetim çalışanları hep beraber kestiler.