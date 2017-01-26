Narkotik köpeği trendeki esrarı buldu

Elazığ'da bir trende narkotik köpeği ile yapılan aramada paketler halinde satışa hazır esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Jandarma ekipleri, Sivrice ilçesinde Güney Ekspres yolcu treninde narkotik köpeği "Çivi" ile arama yaptı. Yapılan aramalarda narkotik köpeği, trenin kilitli dolabına tepki verdi. Dolabı açan jandarma ekipleri, bir poşet içerisinde 7 ayrı pakette toplam 1 kilo 100 gram satışa hazır esrarı buldu. Uyuşturucu madde ile ilgili şüpheli M.B. trende yakalandı. Şüpheli, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.