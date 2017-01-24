Mustafa El Kabir resmen Antalyaspor’da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Fas asıllı Hollandalı oyuncu Mustafa El Kabir ile 2,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de son 10 haftada 25 puan toplayan Antalyaspor, Salih Dursun ve Sandro transferlerinden sonra Japonya Ligi ekiplerinden Sagan Tosu'da forma giyen Fas asıllı Hollandalı oyuncu Mustafa El Kabir'i kadrosuna kattı. El Kabir, Antalya Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kendisini 2,5 yıllığına kırmızı-beyazlı takıma bağlayan imzayı attı. İmza törenine Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'de katıldı.

"Bedelsiz ve bonservissiz aldık"

El Kabir'i bonservissiz aldıklarını belirten Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, "2,5 yıllığına anlaştık. Bedelsiz ve bonservissiz aldık. Beklentimiz büyük. Bütün pozisyonlarda oynayan bir oyunu. Başarılı olacağından şüphemiz yok. İlhan Cavcav'a da teşekkür etmek istiyorum. Transferin yolunu açan kendisidir. Türk futboluna hizmeti olan duayen bir isimdi. Kendisini rahmetle anıyoruz" dedi.

"Gençlerbirliği hakkında feragat etti"

El Kabir'in Türkiye'ye gelirken bonservis bedelinin olduğunu ifade eden Öztürk, "Gençlerbirliği bu hakkından feragat etti. Türkiye'ye gelmesi bu şekilde sağlandı. El Kabir'in Türkiye'den bir takıma transfer olması halinde Gençlerbirliği belli bir ücret alacaktı" diye konuştu.

"Türkiye'de olmaktan dolayı mutluyum"

Antalyaspor'un yeni transferi Mustafa El Kabir ise, "Öncelikle başkanın bana verdiği fırsattan dolayı çok mutluyum. Türkiye'de olmaktan ve Antalyaspor'da oynamaktan dolayı çok mutluyum. Antalyaspor çok başarılı olacak ve bende bunun bir parçası olacağım için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

"İçimdeki coşkuyu aktarmak istiyorum"

Gerçekten çok coşkulu olduğunu da söyleyen El Kabir şunları söyledi:

"Bunu Antalyaspor'a aktarmak istiyorum. Antalyaspor'un hedeflerini biliyorum. Geçmişteki başarılarını da biliyorum. Bende içimdeki coşkuyu Antalyaspor'a aktarmak istiyorum."

"İlhan Cavcav'a teşekkür etmek istiyorum"

Gençlerbirliği'nin rahmetli başkanı İlhan Cavcav'a da teşekkür eden Fas asıllı Hollandalı oyuncu Mustafa El Kabir, "Kendisiyle çok güzel 1,5 yıl geçirdim. Çok güzel günler geçirmiştik kendisiyle. Buraya gelmemde yardımcı olduğu için kendisine teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Antalyaspor'un yeni transferi Mustafa El Kabir, kırmızı beyazlı takımda 14 numaralı formayı giyecek.

Mustafa El Kabir kimdir?

Futbola Hollanda'nın köklü kulüplerinden Ajax'ta başlayan 28 yaşındaki forvet oyuncusu daha sonra Feyenoord, Utrecht, NEC Nijmegen, Mjallby, Cagliari, Hacken, Al Ahli, Gençlerbirliği ve Sahan Tosu formalarını giydi. Kariyeri boyunca 185 maça çıkan forvet oyuncusu 65 gol atma başarısı elde etti. Ülkemizde Gençlerbirliği'nin 43 kez formasını terleten 28 yaşındaki El Kabir, başkent ekibiyle 12 kez de gol sevinci yaşadı.