Dövizdeki artışın kimseyi etkilememesi için herkesin sabırlı olması gerektiğini ifade eden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, bunun için de iç piyasadaki alışverişin Türk Lirası ile olması gerektiğinin altını çizdi.

MÜSİAD Bursa Şubesi'nin Genel Kurulu Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde geniş bir katılımla gerçekleşti. Çok sayıda davetlinin de katıldığı kurulda, MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Mustafa Gürses oy birliği ile tekrar başkan seçildi. 2016 yılının hem Türkiye hem de dünya genelinde zor bir yıl olduğunu ifade eden MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, "Bizim kendimiz hem terörle hem de FETÖ darbe girişimiyle ilgili zorluklar yaşadık. Hemen sınırımızda bir iç savaş yaşanıyor. Ama biz MÜSİAD olarak 2017 yılının güzel olacağına inanıyoruz. Çünkü 2017 yılında üyelerimizin yüzde 38'i yeni yatırım planlıyor. Yüzde 31'i çalışan sayısını arttırmayı planlıyor. Yüzde 33'ü 2017 yılında tasarruflarının artacağını düşünüyor. Yüzde 48'i ise 2017 yılının 2016'ya kıyasla daha iyi geçeceğini düşünüyor. Ana hatları ile bakıldığında terörle ilgili sıkıntı devam edecek, referandumdan sonra Türkiye'nin artık sorunlara odaklanacağını düşünüyorum" dedi.

Son günlerde dolarda yaşanan hareketliliğe de değinen Olpak, "Öncelikle bir kur tahmininde bulunmayı yanlış buluyorum. Kurda özellikle ABD dolarındaki oynamanın bir ayağı dış kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Dolar değer kazanıyor. Bir ayağı ise muhtemeldir ki, spekülatif. Çünkü, tahvil piyasasına yansımasına bakıyorum, ülkemizin risk primine yansımasına bakıyorum, yurt dışına döviz çıkışına bakıyorum, Dolardaki bu hareketi tam olarak doğrulamıyor. Demek ki birileri oynuyor. O zaman biraz sabredeceğiz. Birde tavsiyem var iş dünyasına. Hangi para birimizden gelir elde ediyorsanız, o para biriminden borçlanın. Riskinizi en aza indirirsiniz. Alışverişlerimizi Türk parası ile yapmamız gerekiyor. İç piyasamızda dolara bağlı olmayan alışverişlerimiz maalesef döviz ile yapılıyor. Bunlardan vazgeçmeliyiz" diye konuştu.

MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Mustafa Gürses ise, "Şükürler olsun ki Bursa ihracat noktasında Türkiye ortalamasının üstünde olması yönünde bizim de planlarımız var. Şu anda yoğunlaştığımız nokta istihdamı kesmemek, üretime devam etmek, yatırımdan da çekilmeyerek risk almaktır. Bugün gerçekleştirdiğimiz genel kurulda 2 senedir yaptığım MÜSİAD başkanlığıma 2 sene daha devam edeceğim. Yönetimde de fazla bir değişiklik olmayacak" şeklinde konuştu.