Murcia Sumudica: “Oyuncularımın hak ettiği bir galibiyetti”

Kayserispor Teknik Direktörü Murcia Sumudica, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyleyerek, "Oyuncularımın hak ettiği bir galibiyetti" dedi.

Süper Lig'in ikinci haftasında evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup eden Kayserispor'da Teknik Direktör Murcia Sumudica, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sumudica, "Çok zorlu bir takıma karşı oynadık. Güçlü bir takımdı. Sahada kazanmayı hak eden bir takım varsa o da bizdik. Çünkü onlardan daha fazla fırsat yakaladık ve değerlendiremedik. 2 penaltı kaçırdık. İlk penaltıyı takip eden arkadaşımız tamamladı. 3-4 tane baş başa kaldığımız pozisyonlar vardı ama değerlendiremedik. Oyuncularımın hak ettiği bir galibiyetti. Taraftarlarımızı da tebrik ediyorum. Galatasaray'a kaybettiğimizde mağlubiyet benim sorumluluğum, takım kazandığında futbolcularındır. Benim felsefem bu. Osmanlı'ya karşı kazanamazsak bu maçın maçın skoru bir anlam ifade etmiyor" ifadelerini kullandı.