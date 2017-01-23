Muratbey Uşak, Asvel’i konuk ediyor

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubunda son maçta Muratbey Uşak Fransız Asvel'i konuk edecek.

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubunda bulunan Muratbey Uşak grubun son maçında Asvel ile karşı karşıya gelecek. Salı günü Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonunda oynanacak karşılaşma saat 20:00'de başlayacak.

Karşılaşma öncesi son antrenmanı tamamlayan Muratbey Uşak'ın koçu Ozan Bulkaz takım hakkında değerlendirmede bulunurken şunları söyledi; "FIBA Şampiyonlar Ligi bizim için önemli bir Avrupa deneyimi oldu. Son saniyede kaybettiğimiz maçlar oldu. Fakat mücadelemiz ortada. Asvel maçını kazanarak Avrupa'da farklı bir kupada yolumuza devam etme şansımız var. Kairys yeniden antrenmanlara başladı. Kaptan Mesut oynayabilecek duruma geldi. Onun harici bir eksiğimiz yok. Trabzon maçında önemli bir galibiyet aldık. Hafta sonu da Fenerbahçe ile karşılaşacağız. İstediğimiz oyunu ortaya koymaya başladık. Ibekwe takıma ayrı bir hava kattı ve adapte oldukça daha iyi maçlar ortaya koyacak. Sonuç olarak Avrupa'da ilerleyebildiğimiz kadar gitmek, ligimizde ise hedef play-off'lara kalmak. Bunun için elimizden gelini yapacağız." Dedi.

Temsilcimiz Muratbey Uşak, Asvel maçını kazanırsa veya kaybettiği halde diğer Varese maçından gelecek sonuca göre 6. sıradaki yerini korursa yoluna Euro Cup'ta devam edecek. Eğer grubu 7. Sırada tamamlarsa, en iyi 7. olan 2 takım içerisinde olursa yine Euro Cup şansı sürecek.