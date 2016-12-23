MÜMSAD Sakarya’da ‘Gıdada bilgi kirliliğine son’ toplantısı yaptı

Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD), "Gıdada Bilgi Kirliliğine Son" toplantılarını, Gaziantep, Adana, Antalya, İzmir, Bursa, Aydın, Eskişehir, Konya, Tekirdağ, Samsun ve Kayseri'den sonra Sakarya'da sürdürdü.

Gıdada artan spekülasyonlara akademik verilerle son vermeyi hedefleyen MÜMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yurdagül, trans yağın margarinlerden uzaklaştırılması konusunda da Türkiye'nin 2006'dan itibaren Avrupa ve Amerika'dan çok daha ileride olduğunu söyledi. Kuru çorba, bitkisel çay, toz tatlılar, dondurulmuş gıda ve margarin sektörleri temsilcilerini tek çatı altında toplayan Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD), son yıllarda gıdada bilgi kirliliğinin artmasıyla tüketicileri bilinçlendirmek amacıyla başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, MÜMSAD'ın "Gıdada Bilgi Kirliliğine Son" sloganıyla düzenlediği bilgilendirme toplantılarının 12'ncisi Sakarya'da yapıldı.

Toplantıda konuşan MÜMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yurdagül, uzman olmayan kişilerin negatif söylemlerinin çok hızlı yayıldığına ve kamuoyunun artık kime inanacağını bilemediğine dikkat çekti. Yurdagül, "Medyada uzman olan/olmayan kişilerin paylaştığı görüşlerle "nasıl beslenmeliyiz" sorusunun cevabını arar olduk. Birinin iyi dediğine diğeri kötü diyor. Yanlış ve çelişkili bilgiler tüketicide "yeme stresi" yaratıyor" dedi.

Türkiye'de üretilen margarinlerdeki trans yağ konusuna da açıklık getiren Metin Yurdagül, MÜMSAD'ın girişimi ve tamamen gönüllü yaklaşımı ile Türkiye'de üretilen margarinlerde trans yağ içeriğinin yapılan büyük yatırımlarla 2006'da kaldırıldığını söyledi. Türkiye'de üretilen margarinlerde trans yağ oranı yüzde 1'in altında olduğu için "trans yağ yoktur" beyanı yapılabileceğini kaydeden Yurdagül, sözlerini şöyle sürdürdü: "AB'de henüz ortak bir karar yok yüzde 2'nin altı konuşuluyor. FDA geçen yıl ABD'de kısmi hidrojenasyon yönteminin (trans yağın) kaldırılacağını ve bunun için de 3 yıllık bir geçiş süresi (2018'e kadar) tanınacağını beyan etmişti. Gururla söylüyoruz ki trans yağ konusunda Türkiye AB ve ABD'den çok daha ileridir ve trans yağın margarinlerden uzaklaştırılmasında Türkiye margarin endüstrisi örnek oluşturmaktadır. Türkiye'de 9 yıldan beri modern teknolojilerle üretilen margarinlerde trans yağ bulunmamakta ve ambalajlarında "Trans yağ içermez/yoktur" logosu yer almaktadır."

Bilgi kirliliğine maruz kalan paketli gıdalardan birinin de kuru çorbalar olduğunu belirten MÜMSAD Başkanı Metin Yurdagül, kuru çorba üretim sürecini ise şöyle anlattı: "Kuru çorbanın üretim mantığı ev yapımı tarhanadan farklı değildir. Ancak yüksek hijyen koşullarında üretilmesi nedeniyle çok daha güvenilir bir üründür. Mevsiminde toplanan ve özenle seçilen sebzeler yıkandıktan sonra, ısı yardımıyla suyu alınarak, kurutulur. Sonrasında malzemeler öğütülerek toz haline getirilir. Bildiğiniz gibi bin yıllardan beri kurutma işlemi gıdaların uzun süre saklanabilmesi için uygulanagelmiştir. Kuru çorbalar, içerdiği doğal besinler kurutulduğu için koruyucu madde kullanılmasına ihtiyaç olmadan, hava nem ve ışığa karşı koruyan üç katlı paketlerde uzun süre dayanıklılığını sürdürür."