Muhtarlara uyuşturucuyla mücadele çağrısı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Aile Danışma Merkezi (GADEM), muhtarlara uyuşturucuyla mücadele çağrısında bulundu.

GADEM yetkilileri, Yenişehir ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi. Meclis salonundaki toplantıya Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Muhtarlar Odası Başkanı Enver Zengin ile muhtarlar ve belediye personeli katıldı. GADEM Sorumlusu Gökhan Öztürk, bu uygulamanın Türkiye'de bir ilk olduğunu, alkol ve madde bağımlılığıyla mücadele ettiklerini söyledi. Bu mücadelede muhtarlara iş birliği çağrısında bulunan Gökhan Öztürk, her ayın sonunda 17 ilçe koordinatörünün bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yapıldığını ifade etti.

Başkan Süleyman Çelik de, uyuşturucunun toplumun en önemli meselesi olduğunu belirterek, "Uyuşturucu ile top yekûn mücadele etmeliyiz. Bu tür toplantılarla muhtarlarımızı bilgilendirip, mahallelerindeki gençlere sahip çıkmalarını sağlamalıyız" diye konuştu.