Muhtar ve vatandaşlar Başkan Yazgı’yı ziyaret etti

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, mahalle muhtarları ve vatandaşları makamında kabul etti.

Hürriyet Mahallesi Muhtarı Yavuz Yılmaz ve Hürriyet Mahallesinden bir grup vatandaş Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı makamında ziyaret ederek istek ve taleplerini dile getirdi. Başkan Yazgı, muhtarlar ve vatandaşlarla yaptığı görüşmede isteklerin değerlendirileceğini ve sorunları çözüme kavuşturulacağını ifade etti. Ziyarette muhtar ve vatandaşlar, Başkan Haluk Şahin Yazgı "ya halkın sorunlarıyla birebir ilgilenmesinden dolayı teşekkür etti.