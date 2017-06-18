Muhafızlar iftarda buluştu

Kırıkkale'nin futbol takımlarına yönelik üç taraftar grubundan birisi olan Muhafızlar isimli taraftar grubu üyeleri düzenledikleri iftar programı ile birlikte oruç açtılar.

Kırıkkale'nin Yahşihan İlçesinde bulunan Yahşihan Parkı piknik alanında taraftar grubunun kendi imkanları ile düzenlenen iftar programıyla Muhafızlar taraftar grubu üyeleri ve diğer taraftar gruplarından üyeler beraber iftar yapma imkanına sahip oldular. İftar sonrası hep birlikte dua eden taraftar grubu üyeleri, ülkenin birliğinin dirliğinin bozulmamasını ve takımlarının şu an bulunduğu konumdan daha üst seviyelerde mücadele etmesini dilediler. Grup üyeleri, gelecek sezon Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde mücadele edecek Türk Metal ve Makine Kimya Endüstri (MKE) Kırıkkalespor Futbol Kulüplerinin, her ikisinin de gönülden takipçisi olduklarını ve başarılarının kendilerini gururlandırdığını söylediler.

Düzenledikleri iftar programı hakkında açıklamalarda bulunan Muhafızlar Taraftar Grubu Tribün Lideri Deniz Eren Öztürk, "Ramazan ayı münasebetiyle arkadaşlarımızla birlikte böyle bir karar aldık. Hem dostluk ve kardeşliğimizin pekişmesi hem de yeni sezona hazırlık anlamında böyle güzel bir organizasyona imza attık. İnşallah yeni sezon ile beraber daha güzel günler görürüz, güzel işlere imza atarız. Zaten tribün olmanın anlamı sadece tribünde değil dışarda da kardeşliklerin pekişmesiyle alakalı olduğu için bu tarz organizasyonlara imza atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Bizim hiçbir taraftar grubuyla küskünlüğümüz yoktur"

İftar programı sonrası katılımcılara teşekkür eden Muhafızlar Taraftar Grubu Başkanı Çetin Bekeç, Kırıkkale'deki hiçbir taraftar grubuyla küskünlüklerinin olmadığını belirtti. Bekeç, "Tüm taraftar gruplarıyla ortak bir amaç içerisindeyiz, ortak hareket edeceğiz. Türk Metal Kırıkkalespor'un hem de MKE Kırıkkalespor'un arkasında sonuna kadar durarak, şiddete yer vermeden, kardeşlik içerisinde olacağız. Takımlarımız yenilse de takımlarımızı alkışlayacağız" ifadelerini kullandı.