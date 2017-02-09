Muğla’da 2016’da 11 milyon fidan toprakla buluştu

Orman Bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2003 yılından 2016 yılı sonuna kadar yaklaşık 47 milyon 225 bin dekar alanda 3 milyar 750 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Özellikle 2008-2012 yılları arasında uygulanan Milli Ağaçlandırma Seferberliği çerçevesinde büyük bir ivme kazanan ağaçlandırma faaliyetlerine sonraki yıllarda da hız kesmeden devam edildiği açıklandı.

Ağaçlandırma çalışmalarında Muğla'da 122 milyon 930 bin adet fidan toprakla buluşturuldu. 2003-2016 yılları arasında 943 bin 530 dekar alanda ağaçlandırma çalışmasının gerçekleştirildiği Muğla'da 2016 yılında ise 11 milyon 246 bin adet fidan dikildiği açıklandı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu 2016 yılında Muğla'nın ağaçlandırma çalışmaların en çok yapıldığı üçüncü il olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Muğla ağaçlandırma çalışmaları bakımından en başarılı illerimizden birisi. Bugüne kadar sağlanan bu başarıyı bu yıl içinde bekliyoruz. 2017 yılı sonuna kadar 22 bin 844 dekar alanda ağaçlandırma çalışması yaparak var olan orman varlığımızı korumaya ve yeni fidanlar dikmeye devam edeceğiz. Unutmayalım ki tabiat hepimizin ortak değeridir. Bu değeri koruyup kollamak hepimizin görevidir. Biz Bakanlık olarak vatandaşlarımızı daima bu değere sahip çıkmaya davet ediyoruz" dedi.