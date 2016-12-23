MUCİZENİN ADI EZAN ÇİÇEĞİ

Latince adı “Oenothera Biennes” olan Ezan Çiçeği halk arasında “gece mumu” olarak bilinmektedir. Bu çiçek bildiğiniz çiçeklerden biraz farklı bir canlıdır. Doğada ya da yaşamınızın her hangi bir alanında mucizelere, ilginç olaylara rastlamışsınızdır mutlaka. Bazı olayları bizzat yaşarsınız, bazıları da o kadar anlatılır ki resmen yaşamış kadar olursunuz. Bugün anlatacağım bu çiçek gerçekten üzerinde müthiş bir mucize taşıyan olağanüstü bir canlıdır. Hatta bir demeyelim birkaç mucizeyi birden barındırır içerisinde bu çiçek. Bu mucizelerden bahsetmeden önce ezan çiçeğinin insan sağlığını olumlu olarak etkileyen önemli bir özelliğinden bahsedelim. Gamma Linolenik Asit adlı asidi insan vücudu kendiliğinden üretemez ve bunu dışarıdan almak zorundadır. Yapılan araştırmalar sonucunda ezan içeriğinin içeriğinde bu asitten bol miktarda bulunduğu tespit edilmiştir. Bu da bu çiçeğin insan sağlığına ne derece faydalı olduğu göstermektedir.

İlk olarak bahsetmemiz gereken mucize bu çiçeğin ömrünün sadece bir gün sürmesidir. Evet, yanlış yazmadık, siz de yanlış okumadınız. Bu çiçeğin ömrü sadece ve sadece bir gündür. Topu topu koca bir gün Ama her şeye rağmen bu çiçek nesli tükenmeden yüzyıllardır yaşanımı sürdürmektedir. İşte mucize budur. Hem çiçeğin bir gün ömrü olacak hem de nesli tükenme tehlikesi olmayacak. İşte bu doğa için büyük bir mucizedir. Bu çiçeğin neslinin tükenmemesini nedeni içerisinde çok miktarda tohum barındırmasıdır. Ezan Çiçeği ölmeden önce bu tohumları çevresine saçar ve bu sayede bu çevrede yine bol miktarda ezan çiçeği çıkar. Bu döngü daima devam eder ve bu çiçeğin nesli tükenmez.

Şimdi gelelim bu çiçeğin büyük mucizesine. Bu nadide ve bir o kadar da ilginç çiçek gün boyu kapalı halde durmaktadır. Ne zaman ki akşam ezanı okunmaya başlar aynı anda ezan çiçeği de açmaya başlar. Ezan bitene kadar açışını tamamlayan bu çiçek açtığında sarı renktedir. Bütün bir gece çiçek açılmış bir halde iken sabah olup güneş ışıkları çiçeğe vurmaya başladığı andan itibaren çiçeğimiz kırmızı renge dönüp kurumaya başlar.

Ezan çiçeği diğer bütün çiçekler gibi insanların faydası için yaratılmıştır. Çiçekler insanların hem ruh sağlığına hem de beden sağlığına iyi gelir. Eğer siz de çiçekleri seviyorsanız ataşehir çiçekçi hoşunuza gidecektir. ataşehir çiçekçi bünyesinde barındırdığı çeşit çeşit çiçek ile çiçek sevginizi besleyecek ve size hitap eden çiçeği mutlaka bulacaktır.