MTV ödemesi için taksit kuyruğu

2017 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 1'inci taksit ödemesinde son gün yaklaşıyor. Vergilerini ödemek isteyen Edirneli vatandaşlar, Vergi Dairesi veznelerinde uzun kuyruklar oluşturuyor.

MTV'nin 31 Ocak 2017 olan son ödeme tarihi yaklaşırken, Edirne Vergi Dairesi, yoğunluk nedeniyle 9 vezneyle hizmet vermeye başladı. Vatandaşlar Vergi Dairesinin veznelerinin dışında anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak da ödeme yapabiliyor.

Geçtiğimiz hafta başından bu yana MTV ödemelerinde yoğunluğun yaşanmaya başlandığı Edirne ve Arda Vergi Dairesindeki hareketliliğin 31 Ocak'a kadar sürmesi beklenirken, konuyla ilgili açıklamada bulunan yetkililer vatandaşları yoğunluk sorunları ile karşılaşmamaları için ödemelerini son günlere bırakmamaları konusunda uyardı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2'nci taksiti ise Temmuz ayında ödenecek.