MTSO’da ‘Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ ile ilgili olarak toplantı düzenlendi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası(MTSO)'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca ilan edilen "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" ile ilgili olarak toplantı düzenlendi.

MTSO binasında düzenlenen toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kürşat Arat, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Muhiddin Şahin, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Meftun Sakallı, İŞKUR İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanı Şaban Karakuş, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Malatya Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Orhan Özbek, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, Malatya İŞKUR Müdürü Vahap Toman, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ve sendika temsilcileri katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin istihdam arttırıcı faaliyetler ve SGK teşvikleriyle ilgili katılımcıları bilgilendirdiği toplantıda, Müsteşar Yardımcısı Kürşat Arat, istihdama yönelik çalışmalar ve "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca ilan edilen "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" ile ilgili bilgiler verdi. Arat, İş dünyasının sorunlarını yakından takip ettiklerini ve bu konuda yeni düzenlemeler yapılacağını söyleyerek, "Sivil toplum kuruluşları bizler için önemlidir. Bu bakımdan sizlerin görüşü ile çalışmalarımıza yön veriyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak istihdam hayatına yönelik birçok programı hayata geçireceğiz. İşsizliğin azaltması noktasında hükumetimiz ciddi bir gayret içerisinde. Bu programlarımızdan bir tanesi istihdama yeni katılacak kişilere ödenen asgari ücretin yarısını ilk sene devletin ödemesi olacak. Bu ödenek ikinci sene de devam edecek ancak rakam yüzde 25 olacak. Şu an bu program üzerine çalışmalar devam ediyor" dedi.

İş dünyasında yaşanan sıkıntılar hakkında Müsteşar Yardımcısına ve bakanlık yetkililerine bilgiler veren TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ise, yaşanılan olumsuzluklara rağmen devletin iş hayatının canlı tutulması için gereken çabayı gösterdiğini belirterek, sosyal güvenlik primi desteği, asgari ücret desteği gibi istihdamı artırıcı girişimlerin yaşandığını ifade etti. Aralık 2016 ve Ocak, Şubat 2017 dönemi SGK primlerinin faizsiz olarak 2017 yılının Ekim-Kasım-Aralık aylarına ötelenmesinin önemli olduğunu belirten Erkoç, "Orta ve yüksek teknolojili sektörlerde yeni istihdam sağlayacak işverenlere bir yıl süresince asgari ücretin yarısı, ikinci yılda ise yüzde 25'i oranında destek verilmesi, 500 bin kişinin işbaşı eğitim programı ile özel sektörde istihdam edilmesi yönündeki girişimler olumludur" şeklinde konuştu.

Erkoç, "Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin sahaya inerek, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik adı altındaki toplantılarda, kendi alanlarıyla ilgili bilgiler vermeleri ve iş dünyasının yaşadığı sıkıntıları yerinde çözmesi çok önemlidir. İnşallah istihdam dostu bu büyüme politikalarıyla Türkiye'yi daha parlak bir geleceğin bekliyor. Bu toplantılar dolayısıyla bakanlığımız ve yetkililerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.