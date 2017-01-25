MS hastası heykeltıraş, sanatını yapabilmek için Cumhurbaşkanı’ndan yardım istiyor

Mersin'de 17 yıldır MS hastası olan ve yaklaşık 2 yıldır yatağa bağımlı yaşayan 38 yaşındaki heykeltıraş Vildan Yiğit, yeniden ayağa kalkmak ve sanatını yapmak istiyor. Hastalığın başlarında iki sergi de açan sanatçı, tedavisi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'dan yardım istedi.

Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü mezunu Vildan Yiğit, henüz üniversite yıllarında MS hastalığına (multipl skleroz) yakalandı. Hastalığın başlangıç evreleri olduğu için eğitimini tamamlayabilen Vildan Yiğit, bu süreçte yaptığı çalışmalarıyla sergilere de katıldı. Ancak, hastalığının ilerlemesiyle yaşamında zorlu bir sürece giren Yiğit, 17 yıldır mücadele ettiği MS hastalığı nedeniyle yaşadığı sıkıntıları İHA'ya anlattı.

Merkez Akdeniz ilçesinde babası ile birlikte yaşayan Vildan Yiğit, babasının emekli maaşı ve yakınlarının destekleriyle yaşama bağlanmaya çalışıyor. 17 yıl boyunca Mersin, Adana, Ankara dahil birçok hastanede hastalığına çare arayan Vildan Yiğit, hastalığının ilerlemesi nedeniyle yaklaşık 2 yıl önce yatağa mahkum oldu. Yiğit, "Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nden mezun oldum. Evde tasarımlar yapıyordum. Hastalığım ortaya çıktıktan sonra bunalıma girdim ve yaşadığım stres nedeniyle yatağa bağımlı kaldım, artık kalkamıyorum. Yaklaşık 2 yıldır yataktayım. Kalkmak istiyorum. Kalkamayınca da strese giriyorum. Yatakta ancak tasarımlar yapabiliyorum. Yaptığım tasarımları hayata geçirmek istiyorum ama yatarken olmuyor, kalkmam lazım" dedi.

"Yatak yaraları oluşuyor. Bunalıma giriyorum"

Uzun süredir yatağa bağımlı yaşadığı için sık sık yatak yaraları oluşan ve bu yaralar nedeniyle operasyon geçiren Vildan Yiğit, tedavisinin tam teşekküllü bir hastanede, rehabilitasyon süreci de dahil olmak üzere yapılması gerektiğini söyledi. Yiğit, "Fizik tedavi, ilaç tedavisi olmak üzere hepsi bir arada olması lazım ki, ayağa kalkabileyim. Sürekli yatmak stres ve yatak yaralarının oluşmasına neden oldu. İyi olmadan bir hastalık daha oluyor. Bu çok kötü. Bunalıma giriyor insan. Ayağa kalkmak istiyorum. Yardım eli istiyorum. Yardımcı olacak kişileri arıyorum. Sanatımı yapmak istiyorum. Hastalığım süresince birçok tasarım yaptım, bunları hayata geçirmeyi çok istiyorum, yapamayınca büyük bir strese giriyorum" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızdan ve Başbakanımızdan yardım istiyorum"

Ailesiyle birlikte tedavisinin devam edebileceği hastanelerle ilgili çok fazla araştırma yaptıklarını ve devlet hastaneleri dahil birçok yere başvurduklarını anlatan Yiğit, ancak tedavinin devam edebileceği hastanelerin özellikle yatak yaraları nedeniyle kendisini kabul etmediğini dile getirdi. Ankara'daki "Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (eski adıyla Gülhane Askeri Tıp Akademisi-GATA) tedavi sürecinin devam edebileceğini öğrendiğini anlatan heykeltıraş Yiğit, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'dan yardım isteyerek, şunları söyledi: "Ayağa kalkmak istiyorum. Heykel bölümü mezunuyum. Evde çalışmalar yapıyorum ama yeterli olmuyor. Yatınca yatak yaraları oluşuyor. GATA veya onun gibi bir hastanede tedavi olmak istiyorum. Çok yönlü bir hastane olması gerekiyor. Cumhurbaşkanımızdan ve Başbakanımızdan yardım istiyorum. Bana el atmalarını istiyorum ki, ayağa kalkayım ve bir şeyler yapayım."