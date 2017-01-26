Motosiklet ve ayakkabı hırsızlığına gözaltı

Samsun'da ayakkabı ve motosiklet çaldığı iddia edilen 18 yaşındaki T.K, gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde park halindeki motosiklet ve bir evinde önünden ayakkabı çalındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri her iki hırsızlık olayıyla ilgili T.K.'yi (18) gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen T.K., savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.