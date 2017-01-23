Motosiklet otomobile vurdu: 1 ölü 1 yaralı

Adana'da motosikletin otomobile çarpması sonucu Suriye uyruklu Hasan Yakdı hayatını kaybederken, akrabası Ahmet Yakdı ağır yaralandı.

Kaza, gece yarısı merkez Çukurova İlçesi Devlet Bahçeli Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Yakdı'nın yönetimindeki 01 C 3148 plakalı motosiklet direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu Erman S. Yönetimindeki 01 EHS 90 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletteki Suriye uyruklu 20 yaşındaki Hasan Yakdı ve akrabası Ahmet Yaktı (22) hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Hasan Yakdı'nın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.