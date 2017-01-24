MOBİAD’tan Kızılay’ın “Vatan sana kanım feda” kampanyasına destek

Mobilyacı İş Adamları Derneği (MOBİAD) Türk Kızılay'ı tarafından başlatılan "Vatan sana kanım feda" kampanyasına destek verdi.

Türk Kızılayı tarafından "Vatan Sana Kanım Feda" sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasına Mobilyacı İş Adamları Derneği (MOBİAD) de destek verdi. Kan alma aracını Trabzon'un Şana mevkiinde bulunan işyerini önüne getirerek kampanyaya destek veren MOBİAD Başkan Yardımcısı Zafer Ofluoğlu, "MOBİAD olarak Kızılay ile ortak bir projemiz vardı. Bu kapsamda kan toplama aracını mağazamızın önüne getirerek bizde destek olmak istedik. "Vatan sana kanım feda" kampanyasına bundan sonra da desteklerimiz devam edecek" dedi.

Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dila Baran ise, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kan ihtiyacını yüzde 95 oranında karşıladıklarını belirterek, "Genel Başkanımız stoklarımız alarm vermesiyle birlikte bir çağrıda bulunmuştu. Bu çağrıya vatandaşlarımız ciddi destek oldular. Kan hepimize lazım olabilecek bir ihtiyaç. Acil değil sürekli bir ihtiyaç. Dolayısıyla bir-iki kere değil de yıl boyu, süresi dolan her vatandaşın kan bağışı yapmasını rica ediyoruz. Biz bölge olarak Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'ye hizmet veriyoruz. Bu illerdeki hastanelerde yaşanan kan ihtiyaçları bölgemizce karşılanıyor. Çok güzel bir karşılama oranımız var. Yüzde 95 oranında kan ihtiyacını karşılıyoruz. Bunun devamlılığı önemli. Devamlılığını karşılayabiliyorsak gerçekten başarılıyız demektir" ifadelerini kullandı.