Minik Miraç’ı arama çalışmaları devam ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Zap Deresi'ne uçan araçta akıntıya kapılarak kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Hakkari-Yüksekova karayolunun 17'nci kilometresindeki Çöplük mevkiinde Aydın Önal yönetimindeki araç, kontrolden çıkarak Zap suyuna uçmuştu. Kazada Cemre, Miraç ve Elif Önal akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Dün yapılan aramalar sonucu Elif ve Cemre Önal'ın cesedine ulaşılırken, Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelen 5 dalgıç polis, AFAD ve vatandaşlar tarafından Miraç Önal'ı arama çalışmaları ise devam ediyor.