Minik İlayda artık yürüyor

Osmaniye'de doğuştan yürüme bozukluğu olan 2 buçuk yaşındaki İlayda Yılmaz, yaklaşık iki saat süren başarılı bir operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Osmaniye Devlet Hastanesinde ilk, bölgede ise nadir yapılan bir ameliyat olan Arnold Chiari Malformasyonu rahatsızlığıyla ilgili bilgi veren Osmaniye Devlet Hastanesi Beyin Cerrahı Opr.Dr. Yusuf Emrah Gergin, yaptıkları muayenede çocuğun çaprazlama şeklinde yürüyerek topuklarının üzerine basamayarak bir muayene bulgusu verdiğini söyledi.

Bunun yapılan muayene sonucunda beyinsel bir patolojiden kaynaklandığını düşündüklerini ifade eden Gergin, "Beyin MR'larını, görüntülerini aldık. Aldığımız görüntüler sonucunda Arnold Chiari Malformasyonu dediğimiz özellikle arka beyindeki elemanların serebellumun omurilik kanalından içeriye haddinden fazla girdiğini gördük. Tabii bu omurilik kanalından girmesi sonucu tüm omurilik beyin omurilik sıvısı ile dolu olup Siringomiyeli dediğimiz başka bir rahatsızlığa sebep olmuştu. Tabi bu da hastamızda el ayak koordinasyonlarını tamamen bozan bir klinik muayene bulgusu veriyordu. Biz sağolsun Başhekimimiz Op. Dr. Tamer Gülsur sayesinde ameliyathanemizi ayarladık, kendisi ile istişare ettik. Hangi aletler kullanılır olan aletleri hazırladık. Olmayanları temin ettik ve çocuğumuzu mikroskop altında yaklaşık iki saat süren başarılı bir operasyonla ameliyat ettik" dedi.

Ameliyattan hemen sonra yaklaşık altıncı saatte çocuğun topukları üzerine basarak ve çaprazlamasının tamamen düzelerek yürüdüğünü belirten Gergin, "Bu tabi erken dönemde beklediğimiz, aynı zamanda bizi çok heyecanlandıran bir bulgu oldu. Bu şunun göstergesi oluyor. Demek ki beynin fıtıklaşan bölgesi omurilik kanalı üzerinde o kadar baskı yapıyormuş ki erken dönemde bunu rahatlatmamız bile bu çocuktaki yürüyüş bozukluğunu ciddi anlamda düzeltti" diye konuştu.

Gergin, sözlerinin sonunda çocuğun Osmaniye Devlet Hastanesinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon sürecinde olduğunu söyledi.

Kız çocuğunun annesi Gönül Yılmaz, ameliyat süresince kendilerine yardımcı olan hastane personellerine teşekkür ederek, "Benim çocuğumun yürümesini sağladılar. İnşallah devamı da gelecek" ifadelerini kullandı.

Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Tamer Gülsur, gerçekleştirilen başarılı ameliyat nedeniyle Beyin Cerrahı Op. Dr. Yusuf Emrah Gergin'e teşekkür etti.