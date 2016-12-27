Minik Çınarlar şampiyonluğu kaptırmadı

Malatya Basketbol Küçük Erkekler Liginde şampiyonluk müsabakaları devam ediyor.

Malatya Basketbol Küçük Erkekler Liginde, şampiyonluk müsabakalarında rakibini mağlup eden Çınar Koleji takımı birinci olurken, küçük basketçiler okul yönetimine büyük sevinç yaşattılar.

Büyük bir çekişmeye sahne olan müsabaka da Çınar Kolej küçük erkekler basketbol takımı maçta rakip takımı yenerek, birinciliği kimseye kaptırmadı.Oynadığı ikinci maçı da kazanan Çınar Koleji takımı öğrencileri şampiyonluk için mücadele ettiklerini söylediler.