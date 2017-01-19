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Minibüs yayaya çarptı: 1 yaralı

Minibüs yayaya çarptı: 1 yaralı

Kaza, Ondokuz Mayıs Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Arslan idaresindeki 55 NN 118 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmekte olan...

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Samsun'un Bafra ilçesinde minibüsün çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Ondokuz Mayıs Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Arslan idaresindeki 55 NN 118 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmekte olan yaya Pevlül Kaplan'a (48) çarptı. Yaralanan Kaplan, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bafra'da özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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