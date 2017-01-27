"Milli seferberlik" programı Yalova’da tanıtıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Serhat Ayrım ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine hazırlanan "milli seferberlik" programını Yalova'da tanıttı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Serhat Ayrım, Yalova'da düzenlediği basın toplantısında, bakanlık olarak Türkiye'nin her vilayetini gezeceklerini ifade etti. Serhat Ayrım, "81 ilimizde ticaret ve sanayi odaları, sendikalar, esnaf ve sanatkarlar odaları, iş adamları, sanayiciler, işçiler, iş yerleri ve çalışanları, işsizler, engelli çalışanlar, üniversite öğrencileri, emekliler ve vatandaşlarımıza ulaşacağız. İstihdama katkı sağlamak hedefiyle, kayıt dışı istihdamla mücadelemizde tarafların desteğini isteyeceğiz. Teşviklerimizi anlatacak, bakanımızın talimatıyla daha güçlü bir Türkiye için çalışma hayatının meselelerini belirleyerek çözüm yollarını birlikte bulacağız. İşçimizin, işverenimizin yanında olacak, akıl terinin değerlendirildiği, her ikisinin de hakkının korunduğu daha müreffeh bir Türkiye için çalışacağız" dedi.

Programa SGK Yalova İl Müdürü Mehmet Salih Aydın, İş-Kur Müdürü Erhan Dede ve kurum yetkilileri de katıldı.