Milletvekilleri Şahin ve Uysal, Başkan Çaylı’yı ziyaret etti

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin beraberinde AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal ile Yenice İlçe belediye Başkanı Zeki Çaylı'yı ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete Milletvekili Şahin, belediye çalışmaları hakkında Başkan Zeki Çaylı'dan bilgiler aldı.

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, 2017 yılından itibaren uygulanan uygulama ile İller Bankası gelirlerinde yüzde 50'nin kesilmeye başlandığını söyledi.

Çaylı, belediye olarak, belediye olarak 8-9 milyon borçlarının olduğunu ve bu borcumuz resen yapılandırma sonrası 144 ay vadeye bölündüğünü kaydederek, " Emlak'tan çok fazla gelirimiz yok bir yılda aldığımız para 3 milyon civarında. Su gelirimiz ve İller bankasından gelirimiz var. BAKKA'dan seyir terası için 938 bin hibe aldık bunun protokolünü yaptık. Orada 14 ev yapımı ile elektrik ve elektronik yapımı var. Bu para tüm ihtiyaçlarımızı karşılaşmıyor 2 milyon TL daha lazım. Seyir terasını Ramazan ayına açmayı hedefliyoruz. Rutin belediye işlerini yapıyoruz. Elimizdeki imkanlarımız ne kadarsa o kadar iş yapma kabiliyetine sahibiz. Denk bütçe yapıyoruz 10 milyon gelir, 10 milyon giderimiz var. İşçi memur maaşları öncelikli olmak üzere kalan para ile işlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bir adet süpürme aracı ile Belediyeler Birliğinden bir adet cenaze aracı talebimiz oldu. Asfalt şantiyesinin kapasitesini yüzde yüz arttırdık ve şuan saatte 40 ton asfalt alıyoruz. Bütün mahalle yollarını sıcak asfaltlıyoruz. Para ne kadarsa işimiz o kadar oluyor. Onun haricinde gücümüz yok. Bizim gibi küçük belediyeler son 2017 yılında itibaren uygulanan uygulama ile gelirlerimizin yüzde 50'si kesiliyor. Borcu olmayan belediye yok neredeyse. Geçen yıl 7 bin ton asfalt döktük bu yılda bu doğrultuda asfalt dökmeyi hedefliyoruz. Mevcut bozuk olan yollarımızı yeniden gözden geçirerek meskun olan bölgeleri yeniden asfalt atıyoruz" dedi.

Milletvekili Mehmet Şahin ise, belediye hizmetlerin yoğun olduğu yaz aylarında desteklerin olabileceğini kaydederek, " Atık su arıtma tesisi için İller Bankası ile görüşeceğiz. Karabük'te iller bankasına sunduğumuz bir çok proje var. Bunların takibi için İller bankasına gideceğiz. O zaman Yenice için katı atık su için görüşürüz. Bana göre bu Yenice için ihtiyaç" ifadelerinde bulundu.