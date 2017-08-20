Milletvekili Günay, Anadolu Üniversitesini ziyaret etti

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan eşliğinde Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi ile Sivil Havacılık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, "Emine Hocamız milletvekilliğinin yanında akademisyen kişiliği ile de üniversitemize her platformda destek oluyor. Özellikle Uraysim Projesinin tıkandığı bir dönemde Ankara'da ciddi girişimlerde bulunarak projeye katkı sundu. Kendisine müteşekkiriz. Dolayısıyla, üniversitemizi yakından tanıması, kabiliyet ve kapasitemizi bilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde diğer birimlerimizle ilgili de kendilerini bilgilendireceğiz" dedi.

"Dünyada sayılı bulunan teçhizatlara sahip olduğumuzu bilmek gurur verdi"

Milletvekili Günay ise, "Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi, ülkemizin bölgemizin ve tüm Türk âleminin bir değeri diye düşünüyorum. Şu anda bu merkeze güncel fonksiyonlar da yüklenmiş durumda. Sosyal bilimler ve fen bilimleri harmanlanarak sergileniyor. Bu durum çok önemli. Genç nesillerimize bütünleşik eğitim konseptini vermemiz gerekiyor. Ayrıca genç nesillerimizde merak uyandırmak oldukça önemli. Böyle alanlarda her şey merakla başlıyor. Merkezde onun da altyapısı çok güzel hazırlanmış. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah geçmişini bilerek geleceğe yönelik hedeflerini koyan nesiller için bu merkez önemli bir konumda olacak" dedi.

Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Mükemmeliyet Merkezi ile ilgili Günay, "Şehrimizin havacılık alanındaki rekabette bir üstünlüğü olduğunu hep söylüyoruz. Ama sadece tarihi ve altyapısıyla bu rekabet üstünlüğünü devam ettirmek artık mümkün değil. Bunu Ar-Ge merkezlerimizle, teknoloji geliştirerek ve inovasyon yaparak desteklememiz gerekiyor. Mükemmeliyet Merkezi'nde de bunun ilk adımını gördüm. Genç, nitelikli akademisyenlerimizin burada çalıştığını görmek, dünyada sayılı bulunan teçhizatlara sahip olduğumuzu bilmek gurur verdi. Anadolu Üniversitesi olarak, Eskişehir olarak çok önemli bir adım attığımızı düşünüyorum. İnşallah Eskişehir, bu merkezleri arttırarak havacılık alanında önemli bir üs haline gelecek ve Anadolu Üniversitemiz de bunun önderi olacak" diye konuştu.