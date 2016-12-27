Milletvekili Enç, Kemerli İş Adamları ile bir araya geldi

AK Parti Antalya Milletvekili ve TBMM Bayındırlık, Tarım, Turizm Komisyonu üyesi Gökçen Özdoğan Enç, Kemer Turizmcileri ve İş Adamları Derneği'ni (KEMİAD) ziyaret etti.

AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, Kemer'de ziyaretlerde bulundu.

Enç Kemer Kaymakamlığı ziyareti sonrası KEMİAD Başkanı Özgür Kurga ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyarette KEMİAD Başkanı Özgür Kurga, derneğin çalışmaları hakkında bilgiler verdi ve Kemerli İş Adamları olarak yapılması gereken çalışmalar konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Milletvekili Enç ise İş Adamlarını dinledi ve kendilerini Ankara'ya meclise davet etti. Enç, "Temmuz ayında yapılan KEMİAD Genel Kurulunda yeni yönetime giren başta Başkan Özgür Kurga olmak üzere tüm yönetimi tebrik ediyorum. Kemer'in bu tarz sivil toplum kuruluşlarına ihtiyacı var. Bizde kendilerine her türlü desteği vereceğimizi ifade ettik. Toplumsal yarar güden, bölgenin kalınmasına yönelik yapacakları çalışmalarda birlikteyiz inşallah. 2016 yılı oldukça zorlu bir yıldı ama 2017 Kemer için güzel bir yıl olacak" dedi.