Milletvekili Akyürek, Suriyeli çocuğa kirvelik yaptı

Ak Parti Şanlııurfa Milletvekili Mehmet Akyürek, Suriyeli çocuğun talebi üzerine kirvelik yaptı.

Ak parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek Viranşehir'in ardından Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde de temaslarda bulundu. Akyürek'e Ak Parti Viranşehir ilçe Başkanı Mehmet Yıldırım ve partililer eşlik etti. Akyürek ilk olarak Ak Parti Ceylanpınar ilçe başkanlığına gitti. Burada Akyürek'i ilçe başkanı Ahmet Güntekin karşıladı. Akyürek ve beraberindekiler Ceylanpınar Devlet Hastanesine geçerek burada hasta ziyaretinde bulundu. Akpınar, hastanede sünnet olmaya gelen Suriyeli bir çocuk ile sohbet etti. Suriyeli çocuk, Akyürek'ten kirvesi olmasını istedi. Teklifi kabul eden Akyürek, Suriyeli çocuğa kirvelik yaptı.

Akyürek ve beraberindekiler esnaf ziyaretine çıkarak esnaflara referandumu anlattı. Akyürek, "Bizler halkın partisiyiz. Ak parti kurulduğu ilk günden beri halkın partisi olmuştur ve bu çizgisini kaybetmemiştir. Bu nedenle yapılacak olan referandumda cumhur başkanımıza sahip çıkmalıyız. Onu yeni Türkiye politikasında yalnız bırakmamalıyız" dedi.