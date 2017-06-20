Milas’ta yola dökülen yağ kazaya neden oldu

Muğla'nın Milas ilçesinde bir araçtan yola dökülen yağ 3 aracın kaza yapmasına neden oldu. 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Milas- Ören karayolu Tepe Sarnıç Mevkii'nde yola bir araçtan yağ dökülmesi nedeniyle trafik kazası meydana geldi. Kazada yağ nedeniyle 48 LM 106, 48 KV 195 plakalı araçlar kontrolden çıkarak dağlık bölgeye çarparken, 1 kamyonet ise kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada E.K. ve A.T. isimli vatandaşlar yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla hastanede tedavi altına alınırken, yolda temizlik çalışması yapıldı.