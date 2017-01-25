Milas’ta yakalanan FETÖ’nün Erzurum kasası tutuklandı
Geçtiğimiz hafta içerisinde Muğla'nın Milas ilçesinde yakalanan ve ardından Erzurum'a gönderilen Yusuf Öksüz, adliyeye sevk edildi.
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Milas'ta yakalanan FETÖ'nün Erzurum kasası Yusuf Öksüz tutuklandı.
Geçtiğimiz hafta içerisinde Muğla'nın Milas ilçesinde yakalanan ve ardından Erzurum'a gönderilen Yusuf Öksüz, adliyeye sevk edildi. FETÖ/PDY'nin Erzurum'da üst düzey yönetici ve mütevelli heyetinde yer aldığı, terör örgütünün mali işlerini takip ettiği belirtilen Öksüz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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