Milas’ta silahlı kavga

Muğla'nın Milas ilçesi Güllük Mahallesi'nde alacak-verecek kaynaklı silahlı kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Milas'a bağlı Güllük Mahallesi'nde iki grup arasındaki kavgada silahlar kullanıldı. Alınan bilgiye göre, balıkçılık yapan iki grup arasında alacak anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesiyle taraflar av tüfekleriyle birbirine ateş etti. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ekipleri geldi. Ekipler olaya karışan şüphelileri gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.