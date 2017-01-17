Milas’ta kaçak kazıya jandarmadan suçüstü

Muğla'nın Milas ilçesinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 2 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şahıslar gözaltına alınarak Milas İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Milas'a bağlı Pınarcık Mahallesi'nde bir firmaya ait maden sahasında kaçak kazı yapıldığı bilgisinin alınmasının ardından Milas İlçe Jandarma Komutanlığı Ekipleri'nce operasyon düzenlendi.

Bölgede kaçak kazı yapan M.Ö. (46) ve C.Y. (35) kazı yaptıkları alanda kullandıkları aletlerle birlikte açmış oldukları çukur içerisinde "suçüstü" yakalandı.

Kaçak kazı yaptıkları tespit edilen M.Ö. ve C.Y. kullandıkları aletlerle ve kazı sırasında buldukları tahmin edilen yaklaşık 1 kilo 430 gram diaspor kristali ile gözaltına alındı.

Şahıslar Milas İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.