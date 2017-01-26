Milas’ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Lozan Caddesi ile Barış Caddesi kavşağında, Emre Balcı idaresindeki 35 GB 3333 plakalı otomobil, Sıtkı Beceren idaresindeki 48 U 1092 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri ile Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Emre Balcı ve Sıtkı Beceren sağlık ekipleri tarafından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.