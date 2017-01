Milas’ta genç çiftçilere büyükbaş hayvan desteği

Bakanlar Kurulu kararıyla, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca 2016 yılında uygulamaya konulan "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi" çerçevesinde Muğla'nın Milas ilçesinde ikamet etmekte olan 23 genç çiftçiye kişi başına 6 adet olmak üzere toplam 138 büyükbaş hayvan hibe edildi.

Bakanlar Kurulu kararıyla, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca 2016 yılında uygulamaya konulan "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi" çerçevesinde Milas'ta ikamet etmekte olan ve projeden yararlanmaya hak kazanan 23 genç çiftçiye Labranda Bulvarı'nda yer alan Milas Belediyesi Hayvan Pazarı'nda büyükbaş hayvanları teslim edildi.

Şili'den gemiyle İzmir'e gelen ve daha sonra ise kamyonlarla Milas'a nakledilen büyükbaş hayvanların dağıtım törene; Milas Kaymakamı Eren Arslan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Milas İlçe Müdürü Eşref Arslan, Milas İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yapılan çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Milas İlçe Müdürü Eşref Arslan "Bakanlar Kurulu kararıyla, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca 2016 yılında uygulamaya konulan "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi" projesi çerçevesinde ilçemizden projeden yararlanmaya hak kazanan 31 genç çiftçimiz vardı. Bu çiftçilerimizden 5'i arı yetiştiriciliği, 2'si merinos koyun yetiştiriciliği, 1'i kıl keçisi ve 23'ü büyükbaş hayvan yetiştiriciliği projeleri hazırlamıştı. Daha önce arı yetiştiriciliği, merinos koyun yetiştiriciliği ve kıl keçisi yetiştiriciliği projeleri kapsamında çalışmalarımız yaptık. Bugün ise büyükbaş hayvancılıkla ilgili projemizi hayata geçiriyoruz. Proje kapsamında bugün 23 genç çiftçimize kişi başına 6 adet olmak üzere Şili'den getirilen büyükbaş hayvanlarımızı teslim edeceğiz" dedi.

3 yıl satışı ve devri yasak

Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve genç kırsal nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla çalışmanın yapıldığını belirten İlçe Müdürü Arslan, "Genç çiftçiler proje uygulanmaya başladıktan sonra en az 3 yıl hayvancılık faaliyetini devam ettirecekler. Proje kapsamında alınan hayvanlar bu süre içerisinde satılmayacak veya başkasına devredilemeyecek. Bu süre içerisinde her türlü sağlık kontrolleri de veterinerlerimizce yapılacak. Herkese hayırlı olsun" dedi.

Üreticilerimiz ve ilçemiz için mutlu bir gün

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Milas İlçe Müdürü Eşref Arslan'ın ardından söz alan Milas Kaymakamı Eren Arslan; "Üreticilerimiz ve ilçemiz için mutlu bir gün. İlçemizin tarım potansiyeline önemli bir katkı değer sağlayacak olan bu projenin hayata geçirilmesi aşamasında hayvanların sizlere kura usulü ile teslimi için bir araya geldik. Her şeyden önce bu hayvanları alan ve hak eden genç çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ülkemizin üretmeye, üretmeye, üretmeye ihtiyacı var her alanda. Tarımdan, sanayiden, uzay teknolojisine kadar her alanda gelişen, büyüyen ülke olmak zorundayız. Topraklarımıza, değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. Bunu da sınırda nöbet tutan asker nöbetini en iyi şekilde tutarak, burada çiftçilik yapan vatandaşlarımız en iyi çiftçi olarak, kamu hizmeti yapanların görevini en iyi şekilde yaparak olacaktır. Bu hayvanlarımızı aldığımızda lütfen ilçe tarım müdürlüğünden gerekli bilgileri de alın. Mutlaka sigortalarını da yaptırın. Çünkü bu sonuçta bir canlı. Hastalığı var, başına her hangi bir şey gelebilir. Zararınız sigortadan karşılanmış olur. Hepinize hayırlı olsun" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kamyonlarla Milas'a getirilen büyükbaş hayvanlar, kura çekimleriyle sahiplerine teslim edildi.