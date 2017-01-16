Milas’ta ‘Çocuklarımız Her Haliyle Güzeldir’ projesi hayata geçirildi

Muğla'nın Milas İlçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ile Toplum Sağlığı Müdürlüğü arasında iş birliği yapılarak dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve özgül öğrenme güçlüğü eğitimi verilmesini sağlamak, toplumu ve en önemlisi velileri bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan "Çocuklarımız Her Haliyle Güzeldir" projesi atılan imzalarla hayata geçirildi.

"Bir türlü yerinde durmayan", "hayallere dalan", "düşünmeden davranan" ve "dalgın, unutkan" gibi pek çok sıfatla nitelendirilen dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklara yönelik Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Milas Toplum Sağlığı Merkezi tarafından "Çocuklarımız Her Haliyle Güzeldir" projesi hazırlandı. Proje Hükümet Konağı'nda Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ve Milas Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Barış Akıncılar'ın attığı imzayla uygulamaya konuldu.

Farkındalık oluşturmak için

Proje hakkında bilgi aktaran Milas Kaymakamı Eren Arslan, "Bu davranışlar çoğu çocukta zaman zaman görülebilen durumlar olduğundan tanı konulması için yeterli deneyim ve bilgi birikimi sahibi uzmanların yardımı gerekir. Sanıldığından daha sık yüzde 4 - 8 gibi bir oranda görülmekte. Bu da 25 - 30 kişilik bir sınıfta en az 1 - 2 çocuk görülebileceği anlamına gelmekte. Toplum tarafından yeni tanınmaya başlayan bir durum olmasına rağmen aslında uzun zamandan beri bilinmekte. Bu bağlamda, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Milas Toplum Sağlığı Müdürlüğü arasında iş birliği yapılarak dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve özgül öğrenme güçlüğü eğitimi verilmesini sağlamak, toplumu ve en önemlisi velileri bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak için bu protokol hazırlandı" dedi.

Protokol kapsamında önümüzdeki günlerde ilçemizde toplantılar, eğitim seminerleri ve etkinlikler düzenlenecek. Bir yıl geçerli olan protokolün süresi gerekli duyulduğu takdirde uzatılacak.

Pilot bölge olarak ilçemizde uygulanacak projenin uygulama sonuçlarından alınan veriler bakanlıklara iletilecek.