Milas’ta büyükler küçükleri mutlu etti

Milas Güllük İlkokulu ve Ortaokulu Okul Aile Birliğince düzenlenen etkinlikte, öğrencilere karne hediyesi olarak panayır havasında eğlence yaşatıldı.

2016-2017 eğitim - öğretim yılının ilk yarısının tamamlanmasıyla, yoğun geçen ilk yılın karşılığı olarak öğrenciler için özel bir organizasyon firmasıyla anlaşıldı. Belediye Meydanı olarak anılan alanda oluşturulan mini lunaparkta öğrenciler gönüllerince eğlendi, suluboyayla diledikleri resmi yaptılar. Oluşturulan sahnede şiir ve müziklerle eğlenceli dakikalar geçiren öğrenciler, yarıyılın yorgunluğunu attı.

Güllük İlkokulu ve Ortaokulu Okul Aile Birliği olarak, hiçbir öğrenciyi ayırt etmeden sık sık gerçekleştirdikleri etkinliklerini yarıyıl faaliyetiyle zenginleştirdiklerini aktaran Başkan Alnur Gençoğulları, "Havanın da güzel olmasıyla adeta panayır gibi bir etkinlik oldu. Çocuklarımız gönüllerince eğlendi. Onları böyle mutlu görünce biz de mutlu olduk. Yaptığımız iş, tamamen gönüllülük esasına bağlı ve onların mutluluğuna odaklı. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.