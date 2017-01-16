Milas Belediyesi yıkım kararı hakkında şehit ailesini bilgilendirdi

Muğla'nın Milas ilçesinde evlerine hakkında yıkım kararı çıkan şehit ailesine belediye ziyarette bulundu.

Ziyarette Başkan Yardımcısı Zeynep Mat, aileyi karar ile ilgili süreç hakkında bilgilendirdi.

Geçtiğimiz hafta gazetelerde çıkan "Milas Belediyesi tarafından Şehit Ailesinin Evine Yıkım Kararı" başlıklı haberin üzerine Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ın basın açıklamasının ardından şimdide Başkan Yardımcısı Zeynep Mat şehit ailesini ziyaret ederek yaşanan süreç hakkında aileye açıklama yaptı.

Şehit ailesiyle yaptığı sohbette olayın kardeşler arasındaki şikayet üzerine geliştiğini, şikayetin Milas Belediyesi'ne Ekim ayı içerisinde geldiğini ama şimdiye kadar bir işlem yapmadıklarını belirten Mat, "sizleri mağdur etmek gibi bir düşüncemiz yok" dedi.

Kaçak yapı birimlerindeki personellerin şimdiye kadar yapıyla ilgili bir işlem yapmadığını belirten Mat; "Ancak olay Savcılığa intikal etmiş, savcılık bize gerekli işlemlerin yapılması konusunda yazı gönderdi. Bu yazıdan sonra bizde yasaları uygulamak zorunda kaldık. Sizlerin durumu çok hassas bir konu. Bu konu için bir komisyon oluşturduk. Şimdilik yıkım kararını durdurduk. Başkanımız Muhammet Tokat Cumhuriyet Başsavcımız ve Kaymakamımızla sık sık görüşüyor ve yasal zemin arıyor. Bizim kimseyi mağdur etme gibi bir düşüncemiz yok. Kimse mağdur olmadan bu işi nasıl çözeriz diye uğraşıyoruz" dedi.

Aileyle bir süre daha sohbet eden Başkan Yardımcısı Zeynep Mat belediye olarak ellerinden gelen tüm yardımı yapacaklarını ve Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ında en kısa sürede ziyarette bulunacağını belirtti.