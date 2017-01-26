MİDDER Eskişehir Şube Başkanlığı kuruldu

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) Eskişehir Şubesi kurularak başkanlığa ise İbrahim Mehmet Ünal atandı.

Başkan Ünal, derneğin Eskişehir Şubesi için Yönetim ve Denetleme kurulu üyelerini belirleme çalışmalarına başladı. Derneğin kuruluşu ve amacıyla ilgili açıklama yapan Başkan İbrahim Mehmet Ünal, "Derneğimiz Manisa merkezli olarak kurulmuş 15 Temmuzun yıl dönümüne kadar 81 ilde ve ilçelerinde şube açmayı hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. Ayrım yapmaksızın tüm insanlığa kucak açan hepimizin bir ve kardeş olduğunu hatırlatmak ve 15 Temmuz kanlı darbe girişimi akşamı nasıl yek vücut olduysak bundan sonra da bir olmaya beraber olmaya vatan ve millet denince herkesin bir arada olmasına vesile olmak amacıyla bu dernek kurulmuştur. MİDDER'in Eskişehir İl Başkanlığı görevine bizi layık gören Genel Merkez yetkililerine teşekkür ediyorum. Bizler 15 Temmuzda olduğu gibi her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nden yana olan kişileriz. 15 Temmuzu Allah bu millete bir daha yaşatmasın. Bu cennet vatanımız üzerinde kirli planları olanlara fırsat vermesin. Bu vesileyle derneğimiz başta tüm Türkiye'mize ve Eskişehir'imize hayırlı olsun" diye belirtti.